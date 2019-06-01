北市警方1日表示，由財團法人「博愛文化基金會」，向中正第一警分局申請的活動，由上午8時直至晚上22時，正式活動下午2時開始，提醒民眾周遭路段皆已進行交通管制，通過時務必配合警方的疏導工作。
警方表示，勤務規劃以集會安全及交通秩序疏導為重點，將視現場集會狀況、人數，適時擴大管制範圍，以確保行車安全，目前規劃的2階段包括：
【第一階段】（目前已管制路段）
一、凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)東、西向全線車道。
二、仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向快車道。
三、信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向快車道。
【第二階段】（1日4時至19時管制車輛通行）
一、中山南路(忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕)往南方向快車道；中山南路(常德街〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往南方向快、慢車道；中山南路(信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往北方向快、慢車道。
二、仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向慢車道。
三、信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向慢車道。
警方指出，活動過程中，將預留仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向北側慢車道(臺大醫院側)、中山南路(徐州路〔不含〕至仁愛路〔不含〕)往北方向東側慢車道(臺大醫院側)及信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向南側慢車道(中正紀念堂側)、中山南路(信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往北方向東側慢車道(中正紀念堂側)作為「緊急通道」。
警方呼籲用路人及參加民眾，行經該緊急通道路段時減速慢行，並配合引導通行，不要逗留，以供突發狀況使用。
(中時 )
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