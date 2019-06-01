中信金融管理學院創辦人辜仲諒（前）進場參加畢業典禮。（程炳璋攝）

中信金融管理學院創辦人辜仲諒（前排中灰領者）與首屆畢業生合影。（程炳璋攝）

中信金融管理學院1日舉辦創校4年首屆畢業典禮，首批160名研究所與大學畢業生在創辦人辜仲諒見證下取得畢業證書，校方表示這批社會新鮮人除了自己想另尋出路外，「百分百畢業即就業」，還有績優生錄取儲備幹部，未來有機會年薪百萬。

有中信金控當最大金主的中信金融管理學院4年前創立財務金融系、財經法律系與企業管理系3個科系，另外成立金融管理研究所，對外打出「畢業即就業」的口號吸引優秀學生就讀，4年後首屆學生畢業，1日舉辦畢業典禮，創辦人辜仲諒，董事長馮寄台都到場參與。

畢業典禮上有在校生與畢業生致詞，播放首屆畢業生4年的大學生活點滴與感想影片，全體畢業生並與辜仲諒、馮寄台與中信金校長施光訓一起合影。

辜仲諒以「堅持夢想與信念」勉勵畢業生，他舉出曾遭受白色恐怖入獄的阿嬤為例，自認阿嬤從小給他的教育，就像播下一顆種子，要求學生「未來一定要有夢」面對挑戰別放棄夢想，因為「信念讓你活的有價值」。

中信金融管理學院今年有132位大學畢業生，28位研究所畢業生，除了自有規畫出路的學生外，其餘參與中信就業媒合的畢業生，錄取率達百分百，達成「畢業即就業」的承諾。

這次畢業生中有9成領過獎學金，還有人考取20張以上的金融證照，其中有績優生錄取中信金控集團的儲備幹部，未來有機會年薪百萬起跳。

(中時 )