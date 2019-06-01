通緝犯專偷愛心捐款箱 西門町找目標時落網 14:302019/06/01 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方逮捕專偷零錢箱的詹姓慣竊。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因竊盜案遭台北地院、新北地院、士林地檢署3單位通緝的詹姓慣竊，因缺錢花用持續在雙北地區犯案，詹嫌鎖定置有愛心捐款箱的商家，穿著襯衫、西裝打扮成上班族，再趁店家不注意時竊取裡面的紙鈔、零錢，至少已得手5起以上。 北市刑大循線追查，日前鎖定47歲詹嫌最近在西門町出沒，5月31日發現他在中華路、衡陽路閒晃，疑在找尋目標時，當場將他逮捕。 詹嫌落網後辯稱找不到工作，因缺錢吃飯才會偷零錢，警方偵訊後除依竊盜罪送辦外，通緝部分也陸續解送各地檢署歸案。 (中時 ) #落網 #目標 #地院 #地檢署 #西門町 也許您會感興趣 推薦閱讀 松本清旗艦店 6月搶進西門町 04:102019/05/28 產業．科技 彈劾後又表揚 檢察官陳隆翔：對職務法庭有信心 12:252019/05/28 社會 湖南洞口5天殺5人 嫌犯服毒自殺 13:212019/05/28 兩岸 批法官「離譜」 壹傳媒二審逆轉賠35萬元並道歉 14:322019/05/28 社會 檢拒收通緝犯 葉毓蘭：檢察長總長說清楚 14:442019/05/28 社會 屏議長周典論胞弟周土盛疑涉貪 聲押獲准 20:482019/05/28 社會 屏縣議長胞弟涉貪 收押禁見 04:102019/05/29 地方新聞 囂張小王吃董娘 還上網嗆老董：有腰力就好 12:142019/05/29 社會 韓國瑜下午赴北檢控告吳子嘉 14:132019/05/31 社會 台酒董座宣示乾淨採購 與北檢共推企業誠信 16:502019/05/31 社會 社會熱門新聞 4萬多軍公教聲請釋憲 大法官會議不受理 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 床戰老同學值得紀念 入夫錄愛愛片曝姦情 - 社會 偶像級女師車頭燈太亮 網激動：收成人學生嗎？ - 社會 挺韓大誓師 周遭交通管制看這裡 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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