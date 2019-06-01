因竊盜案遭台北地院、新北地院、士林地檢署3單位通緝的詹姓慣竊，因缺錢花用持續在雙北地區犯案，詹嫌鎖定置有愛心捐款箱的商家，穿著襯衫、西裝打扮成上班族，再趁店家不注意時竊取裡面的紙鈔、零錢，至少已得手5起以上。

北市刑大循線追查，日前鎖定47歲詹嫌最近在西門町出沒，5月31日發現他在中華路、衡陽路閒晃，疑在找尋目標時，當場將他逮捕。

詹嫌落網後辯稱找不到工作，因缺錢吃飯才會偷零錢，警方偵訊後除依竊盜罪送辦外，通緝部分也陸續解送各地檢署歸案。

(中時 )