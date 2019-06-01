雖然昨日大谷翔平無緣和高中學長菊池雄星對決，不過輪休一場後成為球隊得分大功臣，與「神鱒」卓奧特（Mike Trout）連續2球炮轟對手，上演「背靠背全壘打」，不過最終天使還是以3比4不敵水手。

水手先發投手李克（Mike Leake）揮別前2場先發都遭打爆的陰霾，今日對戰天使展現壓制，前5局僅被擊出2支零星安打，不過在第6局被卓奧特逮中變化球，擊成中左外野方向440英尺的大號全壘打，天使終於打破鴨蛋得分。

不過攻勢可還沒結束，下一棒大谷翔平第一顆球就開轟，根據數據顯示，這發全壘打擊球初速有107英里（約172公里），一棒剛好過左外野全壘打牆，被在牛棚的隊友穩穩接進手套中，和神鱒合力上演「背靠背全壘打」為天使攻下2分。

雖然李克連續2球被擊出場外，不過他先發7局也僅丟掉這2分，最後拿下本季第4勝。而大谷在一天輪休後4打數2安打、包含一發陽春炮，天使隊得的3分中就有2分是靠大谷打回來的。

(中時電子報)