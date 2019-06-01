「韓國瑜凍蒜！」來自海內外上萬名韓粉聚集凱達格蘭大道，等待「決戰2020贏回台灣」力挺高雄市長韓國瑜造勢活動登場，下午1時30分左右下起傾盆大雨，韓粉認為風雨生信心不肯離開，現場傘花開就是要等到韓國瑜登場，主持人北市議員王鴻薇也提早出場宣布現場已超過10萬人。
據主辦單位指出，活動下午2時開始，現場紅色座椅在中午12時就幾乎坐滿，不僅有來自國內各縣市民眾，還有舊金山華僑、馬來西亞、美國、香港後援會。
雖然活動還沒開始，但現場已猶如同樂會，民眾不時高喊韓國瑜加油、凍蒜、台灣加油、中華民國加油，現場擠滿人潮，人手一支國旗不斷揮舞。花蓮夫妻組成二重唱特地到場暖場表演，帶來多首民歌，2人高喊「庶民選總統、總統選庶民」，現場氣氛歡樂，像是同樂會，
下午1時許一陣大雨，一下豔陽高照一下暴雨，像洗三溫暖，但韓粉仍不怕風雨，風雨生信心，不斷高喊「支持韓國瑜選總統救台灣」、「凍蒜、凍蒜、韓國瑜」。
(中時 )
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