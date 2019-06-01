苗栗縣議員韓茂賢自備韓家軍大旗要為韓國瑜贊聲。（巫靜婷攝）

韓國瑜庶民凱道大會師1日在台北凱達格蘭大道舉行，苗栗縣共有500多名韓粉自發性包車北上，挺韓議員韓茂賢表示，支持韓國瑜的鄉親每人繳交500元平分車資，自行準備紅色衣服聲援，三義鄉親在下午1點30分集合出發，帶上大型韓家旗前進凱道力挺韓總。

韓茂賢指出，不含自行前往的民眾，全縣共有13台40人座的遊覽車從各鄉鎮自發性聚集出發，不少車輛在一大早就啟程，三義算是較晚出發的鄉鎮，天公不作美，但韓粉風雨無阻，準備紋身貼紙、旗幟與國旗裝等造勢小物，興奮高喊「苗栗大的土包子出發了」。

韓茂賢位於三義的服務處一早就高掛紅黃配色的旗幟，上頭寫的大大「韓」字引起支持者注目，韓茂賢表示，韓國瑜是正統的藍軍，他擁有打贏選戰的經驗，面對綠營抹黑他仍堅毅不倒，應該要支持、相信他能帶領台灣更好，同時預告6月22日在台中舉辦的挺韓大會，鄉親也會南下支持。

針對縣內熱情韓粉北上支持，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，由於目前藍營總統候選人仍處初選階段，確定提名的候選人尚未明朗，縣黨部不會主動進行動員，此次上凱道的民眾皆是自發性開車、坐火車或包車前往，據了解不僅三義，苗栗、銅鑼等鄉鎮也有民眾參加。

(中時 )