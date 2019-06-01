受少子化衝擊，兒童市場日漸式微，醫材與藥品經常缺貨，各家醫院只能自行想辦法。有鑑於此，衛福部首度成立調度平台，協助通報、採購、配送及調度，預計將在下半年上路。

國衛院兒童醫學及健康中心在2018年協請兒童醫院、醫學中心、學會等38個單位，填寫「兒童用藥及醫材短缺清單及可能解決之方式」，共得到21個單位的回覆。調查發現，短缺的兒童醫材、藥品，分別有57及55項。

成大醫院小兒胸腔科主任王玠能表示，多數醫材需經改良才能用在兒童身上，因兒童市場小，使用醫材的困難度高。台大醫院小兒科教授王主科表示，以血管內支架為例，一年健保給付內科幾十億，兒科用量一年頂多100個，卻只能仿單標示外使用，病人得自費，醫師也得保證不能出事。

台大醫院藥劑部代理主任黃織芬表示，藥品一批1萬、10萬瓶，兒童可能只需1000瓶，廠商不願進貨。在臨床上，為讓兒童順利用藥，有時也需將藥物磨成粉，卻可能造成污染或劑量錯誤，醫院只能自行想辦法。

衛福部醫事司司長石崇良分析，藥品、醫材的短缺有3種原因，國內有但採購不足、國內沒有但有需要、國內有但產量不足。面對第一種狀況，需藉由統一採購確保產品供應；第二種情況需仰賴專案進口；第三種情況則需預警及調度。

為助兒童順利治療，醫事司與食藥署、健保署合作成立工作小組，與學會、醫院討論短缺的品項，下一步將透過兒童用藥諮議會列出建議名單。石崇良表示，未來該小組將協助進行統一採購、專案進口、產品供貨的預警及調度，預計下半年開始實施。

(中時 )