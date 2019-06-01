楊冪父親分享和Jasper合照。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

楊冪父親分享小糯米生日派對現場照。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

32歲女星楊冪去年底結束和劉愷威5年婚姻，兩人育有一名女兒「小糯米」，今(1日)逢小糯米5歲生日，昨便有網友在機場巧遇露出一雙美腿的楊冪，應是準備到香港幫愛女慶生，而楊冪父親今則分享小糯米生日趴照片，陳小春兒子Japser也穿一身粉紅現身。

楊冪恢復單身後，感情動向更受到外界矚目，因在節目中與鄧倫互動充滿粉紅泡泡，不少粉絲便興起幫兩人湊對的意圖，楊冪受訪時則說，自己平常會嗑別人的CP，「別人嗑我CP就不OK了吧，就不了吧！」間接駁斥和鄧倫的緋聞。

心繫愛女的楊冪，昨被網友直擊現身機場，可見她上半身包緊緊，戴著漁夫帽、穿著黑色連帽上衣，下半身則穿著短褲，露出一雙細白鉛筆腿，相當吸睛，網友也說楊冪很有禮貌，邊跟粉絲打招呼便走進候機區，而楊冪爸爸稍早發文曬出小糯米生日派對照片，說：「我美麗的外孫女小糯米永遠是美麗的小公主」，更秀出和Jasper合照，自嘲：「聽說這一大一小都挺火的，可能是長的都有點小壞吧，哈哈」。

(中時電子報)