大園區新街溪出海口出現大量廢棄衣物，1日上午環保局初步清理，當天下午退潮後將再次淨灘。（邱立雅翻攝）

大園新街溪出海口昨日出現大批廢棄布料，漂浮在海面或沉積在沙灘上，讓目睹這畫面的網友感到很可怕，並疑惑稱以為這種畫面只會出現在未開發國家，同時說明踩在垃圾布料上行走以為自己到了另外一個國家。市府環保局接獲陳情，1日上午近百名環保志工前往清理，預計當天下午退潮後會再集結淨灘。

環保局5月31日晚間9時接到環保通報，稱新街溪出海口出現大量廢棄衣物， 相關單位人員6月1日清晨6時至新街溪出海口左岸稽查，現場發現大量布匹邊角料、舊衣服等一般物品，經目視海水表面、海灘及海岸邊，並無因上述物品造成海水顏色變異情形。

環保局初步研判，因是近日大雨沖刷造成土石坍塌，上游河岸及河口掩埋的廢棄物外流，沖積至出海口。環保局人員指出，新街溪河口20多年前有垃圾掩埋場，應是造成豪大雨沖刷變成海岸垃圾主因，未來將檢討委託合法廢棄物清除處理機構動用機具進行全面開挖，清除處理全部廢棄物，以從源頭徹底解決問題。

(中時 )