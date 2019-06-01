金門「小三通」舉辦慶祝周活動，來自漳州的幸運旅客蔡雯婷中大獎。（李金生攝）

楊鎮浯縣長贈送豬年「玉璽酒」、20張船票和昇恆昌精美禮物。（李金生攝）

金門「小三通」從1000萬到2000萬人次，只用了5年時間，而今年單年的人次應該會突破200萬人次。（李金生攝）

金門縣府觀光處舉辦系列活動，以更精采規畫吸引遊客來到。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，未來將進一步完善相關設施和配套措施，以更優質的旅遊條件迎接新願景來到。（李金生攝）

廈門衛視也派員現場直播，將慶祝畫面同步送回對岸。（李金生攝）

邁入第19個年頭的金門「小三通」將於端午節前迎來第2000萬名旅客，縣長楊鎮浯今（1）日在水頭碼頭的慶祝周活動中，頒發象徵尊榮、圓滿的豬年「玉璽酒」等大獎給來自漳州的幸運旅客蔡雯婷，並許下很快再迎接第3000萬名旅客的心願。

2001年元月啟動的金廈泉「小三通」，已是兩岸商務、旅遊往來的重要捷徑，做為第一線交流窗口的水頭碼頭，在2013年9月27日宣布出入境旅客突破1000萬名，第2000萬名旅客預估在今年端午節前出現。

金門縣港務處在大榮海運、金安航運、金廈海運、坤龍航運及昇恆昌等企業公司的贊助下，自5月27日起展開慶祝周活動，並在今天抽出最大獎旅客，幸運中獎的旅客是來自漳州的蔡雯婷，獲楊鎮浯縣長贈送豬年「玉璽酒」、20張船票和昇恆昌精美禮物。

她在上午9時30分與另2名女友搭乘「金星六號」辦理落地簽入境後，被蜂擁而上的歡呼人群和天空灑落的五彩紙條嚇了一跳，直說實在太意外了。廈門衛視也派員現場直播，將慶祝畫面同步送回對岸。

楊鎮浯表示，金門「小三通」從破冰到累計1000萬人次，花了13年時間，但從1000萬到2000萬人次，只用了5年時間，而今年單年的人次應該會突破200萬人次，期待新的通關大樓落成啟用時，也是迎來3000萬人次的時候。

楊鎮浯還說，「小三通」一路走來，，其間經歷兩岸關係的冷冷熱熱，但並未受到兩岸大環境的影響，在CIQS中央駐金單位與縣府的通力合作下，成長和速度持續加快加大，展現金門在大時代的定位和智慧，未來將進一步完善相關設施和配套措施，以更優質的旅遊條件迎接新願景來到。

(中時 )