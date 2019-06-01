除〈戰斧牛排〉吃到飽，在〈遠東Cafe'〉享用吃到飽自助餐，只要再加價599元，就可以加點一整隻波土頓活龍蝦料理。（圖／台北遠東飯店）

〈遠東Cafe'〉自助餐廳夏季餐飲促銷起跑，自家餐檯上有各式美式牛排可以取用。（圖／台北遠東飯店）

〈遠東Cafe'〉自助餐廳啟動夏季餐飲促銷，餐檯上還有〈迷你美式漢堡〉可以取食。（圖／台北遠東飯店）

美式糕點除了「美味」十足，另一特色就是「大」。（圖／台北遠東飯店）

香格里拉台北遠東飯店搶夏日餐飲商機，於〈遠東Cafe'〉自助餐廳推出「夏日美式炭烤派對」。（圖／台北遠東飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店〈遠東Cafe'〉自助餐廳啟動夏日餐飲促銷活動，攜手美國聯合航空和星坊酒業合作自今（6／1)日起至8月底止推出「夏日美式炭烤派對」。（圖／台北遠東飯店）

戰斧牛排也能吃到飽！香格里拉台北遠東國際大飯店〈遠東Cafe〉自助餐廳啟動夏日餐飲促銷活動，攜手美國聯合航空和星坊酒業合作自今（6／1)日起至8月底止推出「夏日美式炭烤派對」，自助取食吃到飽的餐檯上赫然出現〈炭烤40天榖飼戰斧牛排〉與〈豬肋排〉，大手筆「下重本」，為今夏五星飯店Buffet大戰開第一槍。

鑑於牛排在很多食客與吃貨心中就是「高檔西餐」代名詞，有大螯的波士頓龍蝦更是「凡人無法擋」，在〈遠東Cafe〉啖VBuffet除了可以戰斧牛排吃到飽，食客與吃貨只要加價599元，就可以另外再單點一整隻鮮美活龍蝦，看好！是一整隻！客人並可用加州精選葡萄酒和美國知名啤酒佐餐。餐檯上並有諸如：〈紐約起司蛋糕〉、〈蘋果派、〈美國經典棉花糖巧克力布朗尼〉等「美味」甜點。

「夏日美式炭烤派對」活動期間，消費者用餐還有機會贏得美國聯合航空台北-舊金山雙人來回機票，直接到美國體驗美式加州風情之旅。

周末限定的〈炭烤40天榖飼戰斧牛排〉是選用40天以上穀物飼育的牛肉，以蒙特婁香料醃肉調味，並以低溫約90度烤4-6小時鎖住牛肉的原汁原味，切開來肉質粉嫩多汁肉教人垂涎。同樣也是週末限定的〈美式焦糖白蘭地火焰牛排〉，則是以迷迭香、百里香和俄力岡低溫烘烤24小時後撒上砂糖，再用噴槍使其焦糖化，最後淋上白蘭地點火，焦糖香和酒香撲鼻，外酥內嫩的口感讓人齒頰留香，視覺、嗅覺、味覺兼具。

台灣「龍蝦控」很多，〈遠東Cafe〉自助餐廳主廚蔡漢霆嚴選用肉質緊實、極為鮮甜的波士頓龍蝦，巧思變化三種精緻風味的龍蝦料理，包含：〈焗烤起司波士頓龍蝦〉、〈澄清奶油波士頓龍蝦〉和〈BBQ醬烤波士頓龍蝦〉。主廚特別推薦以5種香料：迷迭香、百里香、豆蔻、肉桂和羅勒調製的〈BBQ醬烤波士頓龍蝦〉，肥美的龍蝦炭烤約七分熟後，塗抹上主廚特製的香料醬炭烤，讓龍蝦肉充滿層次感的香料味且還帶有炭烤風味，同時保有龍蝦肉本身的鮮甜和彈嫩的口感。遠東飯店提醒，愛吃海鮮食客，在訂位時要預訂活龍蝦，即可以超值加購價599元任選一種料理方式盡享一整隻美味活龍蝦。

〈遠東Cafe〉自助餐平日午餐價格為每位1,090元、平日晚餐為1,290元。週五晚餐1,390元、週末午餐1,390元，週六晚餐1,390、週日晚餐1,290元。以上價格皆需外加一成服務費。

(工商 )