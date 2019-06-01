超大國旗凱道登場 15萬韓粉沸騰 14:452019/06/01 中時電子報 邱珮畇 、中時、 張鎧乙 、 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「決戰2020．贏回台灣」府前凱道造勢挺韓活動1日在凱道登場，熱情支持者冒雨擠爆凱道至景福門四週道路，用行動力挺韓國瑜。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「決戰2020．贏回台灣」府前凱道造勢挺韓活動1日在凱道登場，熱情支持者冒雨擠爆凱道至景福門四週道路，用行動力挺韓國瑜。（陳怡誠攝） 「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚。(陳怡誠攝) 「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚。(陳怡誠攝) 一面12X18米的大國旗也在凱道登場，現場韓粉情緒沸騰高唱國歌，比國慶日還熱鬧。(截圖中天) 剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚，一面12X18米的大國旗也在凱道登場。(截圖中天) 來自全省各地參加「決戰2020．贏回台灣」挺韓造勢活動的民眾，1日午後開始在凱道集結，現場滿滿支持民眾搖旗高喊「一路相挺，韓國瑜加油！」（張鎧乙攝） 「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚，一面12X18米的大國旗也在凱道登場，韓粉情緒沸騰高唱國歌，比國慶日還熱鬧。 現場在下午1時不到就已擠滿人潮，群眾揮舞國旗高喊「凍蒜凍蒜韓國瑜」；雖然下午1時30分許開始下起陣雨，台上主持人則高喊「我們遇水則發！風雨生信心」，韓粉也高喊「我們沒離開」。 (中時電子報) #國旗 #現場 #韓國瑜 #凍蒜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜面臨2020選前最低潮？王鴻薇預言... 07:552019/05/28 政治 堅定不移？韓粉曝這時絕不投韓！ 08:222019/05/28 政治 6／1是生死門？他揭韓國瑜選2020隱憂 07:522019/05/29 政治 雲林縣議會議長沈宗隆率半數議員 力挺韓國瑜！ 11:212019/05/29 政治 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 「大家都欺負韓國瑜！」91歲嬤真情相挺惹哭韓粉 19:592019/05/30 生活 早餐店老闆娘 店休2日為挺韓 04:102019/05/31 地方新聞 社論－帶領庶民超越藍綠救台灣 04:102019/06/01 時論廣場 政治熱門新聞 館長不信吳子嘉 直播自爆有私生子 - 政治 超大國旗凱道登場 15萬韓粉沸騰 - 政治 直播》沸騰！凱道誓師 主辦單位宣布已20萬人 - 政治 吳子嘉背後主使者？李正皓：不是很清楚了嗎 - 政治 凱道人潮多到溢出來 韓黑崩潰了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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