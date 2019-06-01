「決戰2020．贏回台灣」府前凱道造勢挺韓活動1日在凱道登場，熱情支持者冒雨擠爆凱道至景福門四週道路，用行動力挺韓國瑜。（陳怡誠攝）

「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚。(陳怡誠攝)

「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚。(陳怡誠攝)

一面12X18米的大國旗也在凱道登場，現場韓粉情緒沸騰高唱國歌，比國慶日還熱鬧。(截圖中天)

剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚，一面12X18米的大國旗也在凱道登場。(截圖中天)

來自全省各地參加「決戰2020．贏回台灣」挺韓造勢活動的民眾，1日午後開始在凱道集結，現場滿滿支持民眾搖旗高喊「一路相挺，韓國瑜加油！」（張鎧乙攝）

「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，剛剛主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚，一面12X18米的大國旗也在凱道登場，韓粉情緒沸騰高唱國歌，比國慶日還熱鬧。

現場在下午1時不到就已擠滿人潮，群眾揮舞國旗高喊「凍蒜凍蒜韓國瑜」；雖然下午1時30分許開始下起陣雨，台上主持人則高喊「我們遇水則發！風雨生信心」，韓粉也高喊「我們沒離開」。

(中時電子報)