優優（右）和薇薇。

方文琳（右）和女兒站一起像姊妹。

方文琳（左）開心參加女兒優優的畢業典禮。

方文琳13年前和于冠軍離婚後，2個女兒由方文琳撫養，她和前夫幾乎從未同台及同場，今天為了大女兒優優的大學畢業典禮，難得大方同框，「一家人」看起來幸福又甜蜜。方文琳說，本來今天也邀請于太太一起出席，但因為假日餐廳忙，她在于冠華前年再婚後，才到烏來山上和前夫見面，也會和女兒到他店裡吃飯，「他老婆也一起」，互動非常好。

方文琳的大女兒優優念的是文化大學生活應用管理系、副修日文，今天穿上學士服參加畢業典禮，亭亭玉立，小女兒薇薇現在是輔大體育系大二生，今天也和媽媽、爸爸一起參加。

方文琳感性寫道：「孩子，今天是妳的大學畢業，從幼稚園到大學也20個來年，這20年來妳面對的不是老師就是同學，雖然有學業上的壓力，但也算是被保護在安全的框框裡，接著妳將是社會上的新鮮人，即將面對的是各個人生百態，媽咪常說『過什麼生活品質都在自己的每一次重要選擇』，記得別害怕、別惶恐，只要扎扎實實的去做好每一件事，虛心受教的去學習任何不懂的地方，妳也可以過好自己的精彩人生，妳要謝謝阿嬤幫忙媽咪照顧妳的生活起居，也要謝謝爸爸有責任的讓妳完成所有學業，當然還有平常生活陪伴，更一直沒有缺席妳人生每一次的重要時刻，至於我這個老媽嘛｛嘿嘿｝我們就永遠感受在彼此心裡，孩子，祝福妳」。

(中時 )