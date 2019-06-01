來不及報名的劉先生到現場碰運氣，但發現座位已滿只能改搭火車。（邱立雅攝）

遊覽車上播著中視新聞，讓韓粉一路都能掌握凱道最新狀況。（邱立雅攝）

凱道挺韓總，平鎮不缺席！平鎮區議員黃敬平提供兩輛遊覽車，1日中午集結韓粉，要揮軍北上挺韓總。90名韓粉身穿紅衣舉國旗，洋溢著熱情喜悅，想要給韓國瑜加油打氣，甚至還有年輕世代的爸媽帶著小寶寶一起，興奮之情溢於言表。

黃敬平表示之前收到太多民眾私訊，問他是否會號召韓粉一同前往凱道，讓他趕緊自掏腰包張羅遊覽車，沒想到遊覽車公司居然也是韓粉，馬上阿沙力打折，讓他省了好幾千元。消息周二放出後，短短三天就報名額滿，讓他也驚訝韓粉的行動力。

1日中午平鎮韓粉聚集平鎮區公所，個個是情緒激昂，韓粉邱小姐身穿印有「韓家軍」字樣T恤，她激動表示韓國瑜是百年來的明君，她活了60幾年從來沒遇過這樣認真、努力的政治人物，最欣賞韓總的真誠與接地氣，希望能把韓國瑜送進總統府，母雞帶小雞，連帶把一票國民黨立委送進立法院。

還有一對許姓夫妻，兩人大讚韓國瑜很特別，每天一定都要看《中天新聞》，就是不想錯過韓國瑜消息。騎著機車趕來的劉先生則扼腕錯過報名時間，讓他只能到集合現場碰運氣，不過眼看韓粉個個不缺席，自己決定改搭火車北上挺韓。

黃敬平表示，韓粉的行動力與支持力部分來自近日韓國瑜受到的委屈，近日有部分有心人士企圖抹黑韓國瑜，激起韓粉心中的憤怒，於是才有如此多的韓粉願意挺身而出、用行動來表示支持。

(中時 )