王柏融在日職首轟就是對戰歐力士、作客大阪京瓷巨蛋時敲出，今日王柏融再次對戰歐力士，擔任先發第5棒、左外野手，5局上半王柏融把握失投的紅中直球，紮實擊中球心，在大阪球場敲出本季第2發全壘打，是發超大號的追平2分炮，幫助火腿以5比5戰成平手。

首局火腿靠保送和安打攻占滿壘，接著中田翔打成三壘方向滾地球造成雙殺，不過帶有1分打點，下一棒王柏融在首打席選到四壞球保送，下一棒渡邉諒飛球被接殺，結束此局。

火腿先發投手生田目翼在第2局不穩，先保送後再被敲安攻佔二、三壘，連續解決2名打者後，被山足達也敲出帶有2分打點的安打，歐力士逆轉成2比1領先，下一棒小田裕也「補刀」擊出2分炮，將比分擴大成4比1。

4局下半歐力士再靠強迫取分多拿下1分後，5局上半火腿展開大反攻，中島卓也及大田泰示接連敲安，接著第三棒近藤健介敲出中外野方向深遠安打，造成歐力士中外野手接球瑕疵，不但讓火腿跑回2分，近藤也成攻佔上三壘壘包。

下一棒輪到王柏融打擊，繼4月18日對戰歐力士擊出日職生涯首轟，睽違一個半月、長打能力一直被受質疑的王柏融，在5局上半面對歐力士先發投手成瀬善久，終於擊出日職的第2發全壘打，除了打向外野第2層看台外，還是發幫助球隊追平的2分炮，將比數打成5比5平手，同時也沒收成瀬善久的勝投。

(中時電子報)