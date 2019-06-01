全國反毒博覽會1日在高雄巨蛋登場，不過高雄市長韓國瑜缺席挨批，由副市長李四川代打。行政院副院長陳其邁近來頻頻到高雄出席活動，被視為積極「固樁」，今一連參加高雄兩場活動，他重申「不會吃碗內看碗外」，暗酸韓「總不能換了一個位置，

又馬上像火箭一飛沖天要征服宇宙」。

陳其邁今下午出席反毒博覽會，他表示，活動地點就在自己的家隔壁而已，代替院長蘇貞昌出席，可以回家的感覺特別好，感受很溫暖。不過有媒體提及，固樁意味濃厚，隨著韓要去選總統，陳何時要宣布選高雄市長？

陳其邁強調，做什麼像什麼一向是他的哲學，「我不會吃碗內看碗外」，自己就是安守本分，高雄是他的故鄉，點點滴滴很多留念地方，回來很自在，也有很多關心的事情，「高雄好，台灣才會更好」，總不能說換了一個位置然後又馬上像火箭一飛沖天要征服宇宙，這不是他的風格及做事方式。

對於韓國瑜今北上出席凱道誓師大會，缺席反毒博覽會。民進黨議員邱俊憲、林智鴻全力開嗆痛批韓是「落跑市長」。陳其邁也直呼「可惜」，原本以為韓市長會來，而行政院編列100億元進行反毒策略行動綱領，教育部也編列1.2億預算反毒，希望中央、地方攜手反毒、打擊犯罪。

(中時 )