景氣不如人意，出國度假花費太高，這幾年逐漸風行的「宅度假」，你知道是什麼嗎？

隨意打包幾件衣服、行李一拿，連護照都不用帶，目的地呢？竟然是距離家裡不遠的精品旅館，如果這是你的度假模式，恭喜你趕上了最新的「宅度假」趨勢。

宅度假（Staycation）是把「假期 （Vacation）」的頭兩個字母去掉，套上「停留（Stay）」，指的是不出國，只在自己國家、甚至自己家附近度假。

巴克萊（Barclays）最新調查超過2,000名英國民眾，31%受訪者表示，今年將花更多時間在國內旅遊。英國固然有脫歐不確定性衝擊經濟的心理因素，但「宅度假」其實悄悄紅了好多年。金融海嘯後，美國媒體就發現各地博物館參訪人數激增，「宅度假」的說法也順勢浮出台面。當時大家荷包緊縮，別說出國，就連看電影也要想想再消費，博物館、美術館成了殺時間最佳選擇。這幾年「宅度假」發展得更精緻、有趣，不少精品旅館不瞄準國際旅客，反而鎖定當地消費者推出套裝特惠。

宅度假好處有哪些？

美國財經媒體《Business Insider》曾舉這樣一個例子，一位住在葡萄牙里斯本的小資族，好不容易有幾天休假，不過旅遊預算不太高。最後他選定里斯本近郊的辛特拉（Sintra），搭火車只要45分鐘、車資不過2美元（約台幣62元）。臨時上旅遊網站訂到的房間，一晚收費30美元（約台幣930元），就這樣，不費吹灰之力，假期開始了。

這個例子完美說明宅度假的優點：省錢、省時、省力。不用忍受長途飛行、不用擔心人生地不熟，只要有短短一、兩天的休假就能成行。更不要說有小小孩的家庭，不用煩惱小朋友在機艙內突如而來的嚎啕大哭……。如果看到這裡已經心動，不妨參考以下的小秘訣，讓你的宅度假更盡興、更難忘。

你曾經用心欣賞自己居住的城市嗎？(圖片來源/pixabay)

1. 想好需求、規劃目的地

宅度假不等於漫無目的，拜訪過近100個國家的行銷策略師行銷策略師法騰（Dannie Fountain）認為宅度假成功首要關鍵就是決定要做什麼，可能是爬山、SPA，或者露營，再根據想做的事選擇最適合的目的地。

2. 省下機票錢，你可以稍稍奢侈一番

不用買機票省下一大筆錢，不妨將預算投注到住宿，稍微奢侈一下，選擇星級高一點的飯店或風格獨具的精品旅館。常被忽略的信用卡優惠也能派上用場，除了住宿，優惠可能還包含平時不曾造訪的餐廳、景點，也不妨整合進假期中。飯店和旅館多半和周遭店家合作提供折扣，記得一定要瀏覽住宿飯店的網站，找找有哪些好康。

3. 想要更有創意的住宿？不妨幫朋友顧家吧

想讓假期更有趣一點，除了一般的飯店、旅社，你也可能在提供短期住宿的租房網站上找到特別的小屋、老公寓。《Business Insider》還提出一個更省錢又有創意的方式：幫朋友顧家。假使剛好有朋友這段期間要遠行，不妨借住他家省點住宿費。其實這些方式都在幫助你探索城市的不同角落，發現過去不曾留心的風景。

你曾騎腳踏車探訪自己早已熟悉的城市嗎？(圖片來源/pixabay)

4. 當一次遊客，重新欣賞你熟悉的城市

你有多久沒好好看過自己居住的城市呢？那些你嗤之以鼻、認為「只有遊客才會去」的景點，你真的用心探訪過嗎？每個城市或多或少都會針對遊客推出一些一日行程，例如台北市就有雙層觀光巴士，行經市立美術館、士林夜市、士林官邸等景點。

不管居住再久的城市，往往只要改變交通方式，例如騎腳踏車、搭乘雙層巴士，可能就有不一樣的收穫。這也是宅度假的真義：用全新視野探索熟悉的環境，不需要飄洋過海，一樣能讓身心充飽電。

資料來源：Reuters、Business Insider

(中時電子報)