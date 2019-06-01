保聯企業隊由越南、印尼籍移工組成，老闆喊出獎金加碼激勵，從敗部復活挺進決賽奪冠。（王文吉攝）

2019葫蘆墩慈濟宮盃陸上龍舟賽1日在台中豐原登場，24隊單腳划行人力推車改裝的陸上龍舟，挑戰40公尺計時賽，有的腳力不均，龍舟一路蛇行，現場笑料百出。由外籍移工組成的保聯企業隊因奪旗失誤落敗，老闆為激勵士氣喊出獎金加碼，最後敗部復活，奪下冠軍。

「加油！加油」陸上龍舟賽在豐年路封街舉行，現場擠滿親友團助陣，選手在烈日下單腳著地，合力推進龍舟，有的隊伍出發後一路蛇行，有的闖進對手跑道，笑料百出。立委江啟臣、市議員陳本添、王朝坤及前議員翁美春、豐原區農會總幹事蔡森揚等都到場共襄盛舉。

選手在烈日下單腳著地，合力推進龍舟，現場氣氛歡樂。（王文吉攝）

陸上龍舟競賽首度封街舉行，由女選手負責奪旗，競爭相當激烈，附近居門都探頭看熱鬧。（王文吉攝）

由外籍移工組成的保聯企業隊實力堅強，卻因奪旗失誤，一度落敗。（王文吉攝）

陸上龍舟賽包括競達單車協會、噗龍共YA跑團、江啟臣團隊、快樂龍、豐原區農會等24隊參賽。157壘球隊執行長楊賢鈞表示，無論水上或陸上龍舟都是考驗團隊默契，隊員有壘球訓練基礎，大家同心協力，一切都在歡樂之中。

由越南、印尼籍移工組成的保聯企業隊一路過關斬將，對上「我阿嬤都比你強」時奪標失誤，落入敗部。董事長劉吉昌霸氣喊出「獎金多少，我就加碼多少！」讓移工們從敗部復活闖進冠亞軍戰，擊敗「我阿嬤都比你強」，獲得主辦單位及老闆額外加碼計1萬2千元獎金。

主辦單位賽事的葫蘆墩觀光發展協會理事長黃建隆表示，由於豐原沒有適合的水道舉辦水上龍舟比賽，利用常見推車改裝成陸上龍舟，讓一般民眾參加，推廣全民體育活動。端午陸上龍舟趣味賽過去曾在翁子國小、豐原農會穀倉及慈濟公園舉辦，邁入第6年首度封街舉行。

陸上龍舟競賽首度封街舉行，選手們在烈日下揮汗推行龍舟，街道上擠滿親友團加油助陣。（王文吉攝）

慈濟宮「豐原媽」首度入庄繞境，許多信眾爭相排隊稜轎腳。（王文吉攝）

薛府王爺神轎。（王文吉攝）

中央、地方民代及當地里長都到場參與陸上龍舟開幕儀式。（王文吉攝）

配合慈濟宮媽祖繞境及薛府王爺誕辰，現場陳設香案祭祀祈福，還有熱鬧廟會活動，許多信眾虔誠迎接「豐原媽」鑾轎，爭相排隊稜轎腳。翁社里長吳安修表示，當地「萬選居」為開鑿葫蘆墩圳的張達京後代故居，「葫蘆墩媽」首度入庄繞境，別具歷史意義。

豐原陸上龍舟賽跌破眼鏡 外籍移工敗部復活奪冠（王文吉攝）

(中時 )