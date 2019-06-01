為了推廣閱讀風氣，廣東省今年3月通過的《廣東省全民閱讀促進條例》（以下簡稱《條例》），今天（6月1日）起正式實施，廣東省委宣傳部與各部門全力打造「書香嶺南」，成為廣東的文化品牌。

南都大資料研究院公佈的《廣東省全民閱讀指數報告（2018）》顯示，廣東省成年居民的綜合閱讀率為93.91％，高於全國80.3％的均值。

《條例》更進一步規畫推動全民閱讀的政策，要求，縣級以上人民政府按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加強全民閱讀服務設施建設，完善全民閱讀服務體系。

考慮到促進未成年形成良好閱讀習慣尤為重要，《條例》規定，有條件的公共圖書館、文化館、博物館等公共文化服務場所應當根據未成年人特點提供閱讀資源，開設閱讀專區和開展閱讀指導培訓，營造有利於未成年人的閱讀環境。

促進個人閒置書籍循環利用的相關政策，《條例》規定政府設立的公共圖書館應當為公眾提供便捷高效的借閱服務，逐步實現與本行政區域內其他圖書館、全民閱讀服務設施之間圖書的「通借通還」，數位資源與行政區域內其他閱讀設備終端互聯互通、共享共用。

規定中也明列保障閱讀資源不足的農村、貧困地區、少數民族地區等地，進行全方位的制度設計，提供活動經費扶持。

(旺報 )