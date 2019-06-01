人潮爆滿景福門。（呂承哲攝）

平面圖。（呂承哲攝）

「決戰2020、贏回台灣」力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，主辦單位宣布超過15萬人出席，現場國旗海飄揚，一面12X18米的大國旗也在凱道登場，比國慶日還熱鬧。看到這場面，韓黑崩潰了！在網路大喊他認輸了！

對於凱道人潮多到滿出來，網友takashi01於批踢踢發文表示，Ｘ！Ｘ掰！真的崩潰了！平時有事沒事嘲笑一下韓國瑜，黑一下韓國瑜，反串一下韓粉，Ｘ你娘！看了今天這個造勢活動，拎杯真的崩潰了，不知道該哭還該笑，肏！明眼人都知道韓不懂市政，明眼人都知道韓根本在鬼混，明眼人都知道韓只會唬爛而已，為什麼會這樣？Ｘ！

底下網友紛紛表示，「誰叫蔡英文這麼爛」、「這場是反對民進黨大遊行」、「因為小英廢到笑阿！他出來，韓躺著選」、「民怨太大，剛好碰到韓國瑜這個出口」、「韓的民調最實在」！

(中時電子報)