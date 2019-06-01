活動上邀請到13位龍將回家，籌備處還特別安排龍將上台與球迷問候寒喧，魏應充創辦人更特別精心準備獎盃致謝，感謝他們過去為球隊的付出，也盼望未來能夠繼續給予球隊傳承，讓龍魂的精神光榮再現。（吳敏菁攝）

左起教練團張泰山、葉君璋、黃煚隆、師母謝榮瑤女士、領隊吳德威、創辦人魏應充先生接受球迷的提問。（吳敏菁攝）。

創辦人魏應充現場體驗Strike智慧棒球攤位，測試自己的球速和轉速。（吳敏菁攝）

睽違20年，味全龍隊攜手頂新和德文教基金會於彰化永靖鄉成美文化園正式舉辦首場球迷見面會，吸引近千位龍迷頭戴紅帽報名參加，一起回家，看著滿場爆滿的球迷，頂新文教基金會創辦人魏應充感性地說「抱歉，讓您們久等了！」。

時隔20年，龍將、龍迷一起回家！領隊吳德威感謝魏應充創辦人讓這一切發生，讓所有人的棒球夢得以延續。這次本次活動才在臉書公告舉辦，不到兩天報名人數隨即破千人，讓團隊感受到球迷的殷切期盼與熱情，希望繼續能讓各位球迷看見團隊的努力。

球迷回家，最引頸期盼的還是龍將，活動邀請到13位龍將回家，除了教練團葉君璋、黃煚隆、張泰山三人外，還有球迷耳熟能詳的王牌投手金臂人黃平洋、紅色巨砲羅世幸、打虎英雄陽介仁，以及林光宏、陳大順、李明勳、蔡昆祥、黃自強、陳長陽、王建強等人現身與球迷相見歡。

教練團無敵鐵金剛葉君璋、森林王子張泰山和拼命三郎黃煚隆也特別感謝球迷的出席，溫馨喊話「我們終於回家了！謝謝你們願意回家！」黃平洋更在上台後對球迷呼喊的一句「回家的感覺好不好？」更是讓現場氣氛達到最高點！

領隊吳德威表示會以「互聯網思維」來跟球迷進行線上線下的互動，呼應球隊未來新科技、新亮點的應用，期待耳目一新的體驗，球團也嘗試和深受年輕族群喜愛、目前全台直播流量最大的平台17 Media合作，安排人氣直播主Amis艾蜜絲播報，滿足不克前來的球迷可以透過網路觀看全程實況，現場攤位還有安排Strike智慧棒球攤位，供球迷可以測試自己的球速和轉速，還有復古龍將電玩大對決等小遊戲！

除了要讓球迷好玩，魏應充創辦人更親自作東下廚，在永靖家鄉為球迷煮麵，以傳統古早味的切仔麵來款待溫暖球迷的胃，更準備多樣道地小吃如肉圓、米糕，印有味全龍Logo的紅豆餅，引更發球迷搶拍。

澳洲職棒阿爾雷德鯊魚隊總經理Nathan Davison來台參與，向來看好台灣球迷市場的他，也特別出席希望進一步能和味全龍洽談合作，相信未來雙方在國際交流合作上都能有所進展。

(中時 )