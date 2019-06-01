高雄市長韓國瑜到底有無婚外情？社會議論紛紛，他昨(31)日到北檢按鈴提告後，應該很快就有真相。對於韓國瑜被吳子嘉抹黑，文化大學新聞系主任胡幼偉有4點分析，點出韓國瑜被吳子嘉抹黑無傷，且直指「佳芬姊」不是好惹角色，她絕對是韓國瑜唯一真正懼怕的人！

韓國瑜不斷被抹黑、抹紅，近日更被抹黃有婚外情和私生女，胡幼偉今在臉書上評論此事表示，老韓從復出江湖，開始選高雄市長開始，他自塑的社會形象，就不是「模範生類的完人」。所以，你不管怎麼講他，對毀掉他的形象，都沒什麼影響。

胡幼偉認為，老韓能有今天的高人氣，主要是他對地氣族的認同，是他願意為地氣族拚命做事的幹勁，獲得地氣族「不管怎樣，他是我兄弟的支持。「這種認同和支持，我承認，有江湖味；但也正因為是這種江湖道義式的支持，吳子嘉講那種事，根本不能動搖地氣族對他們老大的支持與效忠！」

此事件另一關鍵人物是李佳芬。胡幼偉分析，吳子嘉講的那個「故事」如果能成立，你就必須接受「李佳芬很弱很遜」的前提。然而在江湖上能被共推為「姊」字輩的女人，哪一個是省油的燈？哪一個是好惹的角色？如果你同意「美青姊」啦、「菊姊」啦，都不是你在她眼皮子底下能隨便混的厲害角色，那你認為，「佳芬姊」有那麼弱嗎？弱到老韓在幹嘛，她都不清楚嗎？所以，這根本不是相不相信老韓的問題，而是相不相信李佳芬的問題！

(中時電子報)