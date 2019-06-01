麥盧卡（Manuka）蜂蜜是國人造訪紐西蘭常買的「伴手禮」，「黑寡婦」史嘉蕾‧喬韓森（Scarlett Johansson）還說她用來保養皮膚，號稱「紐西蘭國寶」，最高等級售價上看一般蜂蜜的百倍以上。

除了質地比一般蜂蜜更濃稠、綿密，麥盧卡蜂蜜真正與眾不同在於售價，以同樣250公克、UMF15（UMF為評級麥盧卡的指標之一）來看，紐西蘭網站上的售價是76.90紐幣（約台幣1,587元），台灣購物網站或代購的售價從台幣近1,800元到2,200元以上都有，如果是UMF20以上的更高等級，售價已經直逼台幣3,000元，難怪被食品業稱做「液體黃金」。

麥盧卡蜂蜜是取自麥盧卡樹的花蜜，這是紐西蘭獨有的樹種、非常稀少，麥盧卡蜂蜜大約只佔全球蜂蜜的1%，收成期只有2到6個星期，再加上紐西蘭常有強風、大雨，所以收成順利與否全看老天幫不幫忙，有的蜂農可能好幾年都沒有任何收穫，甚至得動用直升機才能採集蜂蜜。

風靡好萊塢，女星們的祕密武器，飾演過漫威角色「黑寡婦」的好萊塢女星史嘉蕾‧喬韓森曾說，麥盧卡是她在紅毯閃閃動人的祕密武器，另一位愛好養身的女星葛妮絲‧派特洛（Gwyneth Paltrow）也熱愛麥盧卡，好萊塢帶起的熱潮，也讓需求在近十年爆增。

雖然澳洲也有麥盧卡樹，但是全球的麥盧卡蜂蜜幾乎都來自紐西蘭，年出口額達2.04億美元（約台幣64.35億元），並有望在2028年來到8億美元（約台幣252億元）。正因為賣價好，想要仿冒、造假的不肖商人很多，因此紐西蘭必需將大筆資金用於研究、訂定認證標準，這部份成本自然也反映在售價上。

麥盧卡蜂蜜的標籤上常看到MGO與UMF的數值，這是用於麥盧卡的2種評級系統。MGO指的是Methylglyoxal，這是麥盧卡含有的抗菌物質甲基乙二酸，「MGO 300」代表每１公斤蜂蜜含有300毫克的MGO，數值愈大代表濃度和抗菌功效愈高。

UMF則是Unique Manuka Factor三個字的字首，指的是能殺死多少細菌的數值，數值愈高同樣代表抗菌能力愈高。

麥盧卡的抗菌力最被人稱道，其實大部份的蜂蜜因含有可產生過氧化氫（Hydrogen Peroxide）的化學物質，都被認為有抗菌功能，但1991年的一份研究顯示，移除過氧化氫後，麥盧卡的抗菌力依舊存在，關鍵就是前述的甲基乙二酸（Methylglyoxal），就此讓麥盧卡地位不同以往。

除了殺菌、抗發炎，美妝保養品業者也宣稱麥盧卡有舒緩、滋養功效而運用於產品中，號稱可減緩斑點和痘痘，這也進一步拉抬需求、推高麥盧卡價格。

另外還有研究指出，麥盧卡可舒緩和改善腸道炎症、消化不良、皮膚潰瘍、喉嚨痛，甚至減少牙菌斑和牙齦疾病，不過真的有這麼全能嗎？

麥盧卡蜂蜜採收不易，蜂農得看天吃飯。(圖片來源/pixabay)

英國Fera實驗室查爾頓博士（Dr Adrian Charlton）表示：「目前有幾份研究試著檢視麥盧卡的健康功效，確實有些正面的結果，尤其在抗菌方面，實驗結果的確顯示麥盧卡的抗菌效果。但目前還缺乏真正長期的臨床試驗，所以一些報告指出的麥盧卡益處，還沒有真正被證實。」

目前關於麥盧卡的研究多半只在實驗室內，但實驗室之外呢？BBC引述醫師說法，表示目前還沒有足夠證據顯示甲基乙二酸經食用後，還能在體內發揮功效。有少數研究指出蜂蜜確實有舒緩喉嚨痛的功效，但沒有足夠證據顯示麥盧卡抑制喉嚨痛的能力高於一般蜂蜜。同樣地，也還沒有足夠證據證實麥盧卡能改善消化不良。

營養臨床學家馬布爾（Ian Marber）認為，麥盧卡確實有優點，但不代表無法從其他食物得到相同益處，例如麥盧卡中含的鋅，海帶和雞肉中也很豐富，大蒜也有不錯的抗菌力，而這些食物可都比麥盧卡便宜很多。

資料來源：Popsugar、Dailymail、BBC、The Telegraph、Business Insider

(中時電子報)