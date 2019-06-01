美國貿易戰戰火持續延燒，繼近期分別對中國大陸與墨西哥增加關稅後，美國總統川普上月31日宣布，由於印度未能確保向美國提供公平、合理的市場准入條件，決定將印度從「普遍性優惠關稅制度 」夥伴名單中除名，該行政命令5日生效。

據路透社報導，川普政府在3月曾表示，要將印度從「普遍性優惠關稅制度 」（Generalized System of Preferences ,又稱普惠制）夥伴名單中除名。普惠制是世界上32個已開發國家對開發中國家出口產品給予的普遍、非歧視、非互惠的優惠關稅，是在最惠國關稅基礎上進一步減稅以至免稅的一種特惠關稅。

川普於聲明中表示，「本人已確定，印度並未向美國承諾對等而合理開放印度市場」。印度是普惠制最大的受益國，在該制度下，包括汽車零件、紡織品等在內的印度商品得以免稅進入美國市場，獲得免稅的產品多達2000多種，價值達56億美元。然而印度隊美国出口的天然橡胶、纺织品和酒精饮料等产品仍设置高额关税，加上印度药品价格监管机构决定大幅降低医疗器械的价格，導致美要求重新檢視印度的普惠制待遇。

這項消息對剛連任的印度總理莫迪（Narendra Modi）無疑是新的經濟挑戰。雖然川普先前也曾向他祝賀連任，並希望與印度持續維持友好雙邊關係，但他也表示這項決定早已定案。印度官員先前表示，若美將印度排除在普惠制之外，有可提提高美國進口關稅作為報復。

(中時電子報)