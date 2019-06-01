驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 15:392019/06/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 梅根（左）將以產後休養為由，不見下星期一訪英的美國總統川普，圖為她與夫婿哈利王子帶著新生兒子亞契與媒體見面的資料照。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 川普訪英 梅根不見客 美國總統川普下周一即將到英國展開3天國是訪問，就在出訪前，他接受了英國媒體專訪，首度得知，身為美國同胞的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根竟然對他很有意見。 川普向來自信滿滿，罵起人來毫不留情，訝異地獲知梅根對他的評語後，不禁脫口而出，不知道原來她這麼難搞。 (中時電子報) #川普 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 女王親指導 凱特展開準皇后特訓 02:302019/04/13 國際 生下寶貝後 梅根全家可能遠離英國 02:002019/04/24 國際 遠離凱特 梅根被批花納稅人太多錢 02:002019/04/25 國際 免尷尬！川普6月訪英 梅根這樣閃人太方便 02:012019/04/26 國際 37像24 白衣高跟亮相 梅根超越凱特奇蹟 02:002019/05/10 國際 國際熱門新聞 驚聞被討厭！川普怨梅根難搞 - 國際 貿易戰延燒！川普：5日終止印度貿易優惠待遇 - 時事 內鬨？川普拿墨西哥開刀 傳惹火自家貿易代表 - 國際 川普出席美空軍官校畢典 與我國國旗同框入鏡 - 時事 清算川金會破局！傳金正恩處決特使 心腹下放勞改 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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