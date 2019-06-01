川普訪英 梅根不見客

美國總統川普下周一即將到英國展開3天國是訪問，就在出訪前，他接受了英國媒體專訪，首度得知，身為美國同胞的薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根竟然對他很有意見。

川普向來自信滿滿，罵起人來毫不留情，訝異地獲知梅根對他的評語後，不禁脫口而出，不知道原來她這麼難搞。

(中時電子報)