21歲日本女星中井莉加是NGT48成員，去年中她被周刊爆料和一名男粉絲半同居，她沒正面回應，最近她受訪談擇偶條件，挑明男方經濟基礎一定要好，月入至少300萬日幣（約87萬台幣），夫妻倆各分100萬，再拿100萬存起來，最好不是圈內人，這番「理想條件」被不少網友轟拜金。

中井莉加去年6月在AKB48第53張單曲世界選拔總選舉上得到第37名，同一天她被《週刊文春》爆料與男粉絲半同居過夜，男方外表打扮十分傑尼斯系，常參加中井莉加的握手會，某晚該名男粉絲悄悄進入中井莉加住所，共度一宿後，隔天早上女方先出門，5小時後男粉絲才離開。

中井里佳當時在總選活動上致歉後，便未再回應緋聞，最近她穿著清涼為雜誌拍寫真，又在節目上自曝挑老公必定找有錢的，最好每月收入至少300萬日幣，兩人能以結婚為前提交往，浪漫求婚不可少，引發外界討論。

(中時電子報)