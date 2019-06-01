白沙屯媽祖6月1日午時駕著「粉紅超跑」登殿消防分隊紅壇，至6月4日早上回鑾，為期4天，民眾隨時都可以到紅壇參拜。(吳亮賢翻攝)

6月2日晚上19時至21時，民眾至紅壇向媽祖婆祈求並擲出「聖筊」，就能獲贈神明加持過的小神衣，及蓋有文武大眾爺印章的平安鹹光餅。(吳亮賢翻攝)

俗稱「新莊大拜拜」的新莊地藏庵文武大眾老爺平安繞境，將在6月2、3日登場，新莊義消分隊首度邀請到白沙屯拱天宮媽祖(三媽)到消防分隊駐駕4天，吸引大批信眾前來參拜，祈求地方上能風調雨順，保佑所有消防及義消人員救災勤務平安。

白沙屯媽祖6月1日午時駕著「粉紅超跑」登殿消防分隊紅壇，至6月4日早上回鑾，為期4天，民眾隨時都可以到紅壇參拜，同時在6月1日下午14時發送由新莊義消分隊首創的「消防平安小神衣」，限量300個與民眾結緣，吸引大批人潮排隊領取。

另外6月2日晚上19時至21時，民眾至紅壇向媽祖婆祈求並擲出「聖筊」，就能獲贈神明加持過的小神衣，及蓋有文武大眾爺印章的平安鹹光餅。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，有鑑於廟會活動常因燃放爆竹不慎釀火警，呼籲廟會遶境活動時減少燃放爆竹，提倡「爆竹音效真環保、神明保佑會更好」，活動不使用傳統爆竹煙火，取而代之的是爆竹音效及製煙機，也達到節能減碳目的，兼顧傳統民俗與公共安全。

(中時 )