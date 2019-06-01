媒體爆料指民進黨立委管碧玲辦公室，向教育部索取全台國立大學及部分私立大學學生會會長個資；管辦公室主任表示，這是協助博士生研究論文 ，與政治無涉，且與教育部索取資料時，也提醒並要求，必須要當事人同意，如今被操作成政治介入，實在冤枉。

由於此報導遭到國國民黨文傳會顧問唐德明在臉書引用，管碧玲辦公室指出，已經對爆料媒體澄清，卻遭引用，若繼續廣傳，將造成當事人傷害。

管碧玲辦公室主任指出，當時是因受中興大學國政所博士生陳財能陳情請求，為論文研究需要，協助收集資料，因此協助時，還特別提醒教育部，必須以學生會的同意為原則，教育部也依照所託，一一詢問學生會會長是否同意。

她說，當時只是單純協助博士生研究論文 ，根本與政治無關，卻硬被操作政治介入。

陳情人陳財能也發聲明表示，他是準備進行《大學學生領袖對台灣的國際處境之認知研究》，而商請管委員辦公室代為詢問教育部是否能提供大學學生會長之聯絡方式。遺憾的是，被媒體誤認為政治理由，而讓立委於莫名的誤解，深感抱歉。

(中時 )