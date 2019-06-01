民進黨市議員陳建名認為民意代表都有責任在揭露正確訊息，尤其內容的正確性與用字遣詞都應審慎，避免造成社會恐慌。（陳育賢攝）

田雅芳認為陳建名（左上）製作的質詢幻燈片內容已妨害到她名譽。（陳育賢翻攝）

此屆新竹市議會火藥味很重！日前市議員陳建名在議會質詢時以「假訊息讓人瞎」為題，內容秀出議員田雅芳的臉書文章，田雅芳認為此已毀損她名譽，昨天向地檢署提出妨害名譽告訴；陳建名則表示，議員揭露訊息，有責任力求正確，避免造成社會恐慌。

無黨籍市議員田雅芳表示，5月30日民進黨籍議員陳建名在質詢時，明知議場有議員及不特定的旁聽民眾，竟製作標題為「假訊息讓人瞎，比假酒更厲害」的質詢文書，內容則是她的臉書文章，並公開於議會螢幕上，甚至指她的文章為「假訊息」，她認為已毀損個人的名譽。

她認為，議員職責是監督市政，但陳建名常常忘記自己已擔任議員的身分，理應要嚴格監督市政，但卻以不實指控公然毀謗議員，其行徑除已讓竹市議會損及形象外，更直接損及多位被他點名的議員的威信。

田雅芳說，她除了要捍衛新竹市議會的尊嚴外，更要讓陳建名清楚知道自己已是市議員的身分，應該好好監督市政，不該妾身不明，以不實陳述毀謗議員，因此到地檢署提出告訴，表達議員職權在行使上的憤怒，以正視聽。

陳建名則表示，他是在議場上用自己的時間提出對公共議題的看法，期望不要造成任何社會資源過度浪費。而網路世界、手機群組充斥了假訊息，在台灣社會已嚴重傷害公務機關與民眾的互信，所有民意代表都有責任在揭露正確訊息，尤其內容的正確性與用字遣詞都應審慎，避免造成社會恐慌。

(中時 )