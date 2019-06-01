「決戰2020．贏回台灣」府前凱道造勢挺韓活動1日在凱道登場，熱情支持者冒雨擠爆凱道至景福門四週道路，用行動力挺韓國瑜。（陳怡誠攝）

來自海內外上萬名韓粉聚集凱達格蘭大道，等待「決戰2020贏回台灣」力挺高雄市長韓國瑜。(張立勳攝)

PTT網友笑「韓黑來領便當吧!」(PTT)

「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會，今日下午2時於凱道登場，主辦單位預估15萬人出席，但主辦單位剛剛已宣布破20萬人。國民黨前立委孫大千之前在政論節目上和民進黨前立委李俊毅打賭，今天到場的民眾超過8萬人，李請100個便當給街友，若沒有超過8萬人，他請200個便當給街友。PTT網友笑「韓黑來領便當吧!」

「決戰2020、贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢大會今日登場，韓國瑜也預定在下午5時許大進場，並上台致詞懇託，引發各界矚目。雖然現場不時下起大雨，但無法澆熄韓粉的熱情，人潮早已包圍景福門，主辦單位剛剛也宣布現場破20萬人。

PTT網友發文「韓黑來領便當吧!」，內文說「韓黑不是說想領便當?李俊毅跟孫大千打賭確定已經輸了，可以去領李俊毅的便當，只是聽說是發遊民就是。風雨生信心，人數威力直接乘∞」。

網友留言「李俊毅要發了，輸了」、「早上有個一直吵著要領便當的韓黑，不知道領到沒有」、「韓國瑜凍蒜」、「有雙主菜嗎XD」、「這最好有8萬啦，3萬差不多」、「1450崩潰中，持續說現場不到1萬人」、「現在20萬，等等200萬」、「韓黑以為大家都不看電視的 3萬都能喊出口XDD」。

(中時電子報)