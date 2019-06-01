Back visiting

Our old

Rivals

In St. Louis.

Nice that we’ve finally

Given locals something to do. pic.twitter.com/PKgbz2V5V0 — Chicago Cubs (@Cubs) June 1, 2019

同在國聯中區的宿敵小熊與紅雀，今年初因為小熊明星三壘手布萊嚴（Kris Bryant）一席「聖路易很無聊」的發言，惹的紅雀球迷極度不滿，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）還隔空嘲諷。兩隊結怨後布萊嚴在本季首次踏入紅雀主場，一上場打擊立刻收到滿場球迷的噓聲，而好笑的是連自家隊友和教練都加入行列中。

布萊嚴在今年1月曾公開發言：「有誰會想在聖路易打球？太無聊了。」原本小熊和紅雀就是同區宿敵，此話一出更是為比賽增添煙硝味。而紅雀鐵捕莫里納立刻在社群網站上反擊，說布萊嚴是魯蛇「失敗者」。

#Cubs having some fun in the dugout knowing what the reaction in STL would be for their guy @KrisBryant_23...👎🏻👎🏻👎🏻😂😂😂#MLB pic.twitter.com/jhrVfGypzf — Kelly Crull (@Kelly_Crull) June 1, 2019

過了幾個月，滿場的紅雀球迷終於等到機會給布萊嚴好看，小熊作客聖路易將要展開3連戰，積怨已久的紅雀球迷在布萊嚴首次上場打擊時立刻用噓聲伺候，不僅如此，整排身穿小熊球衣的隊友和教練都加入戰局一起狂噓布萊嚴，還雙手比出倒讚手勢幽默「反應援」，花絮畫面被捕捉到後笑翻所有球迷。

可惜的是當初狂開嘲諷要布萊嚴場上解決、會在聖路易等他來的紅雀鐵捕莫里納，因為前幾天手指出現傷勢被放入傷兵名單，無緣同場較勁。而布萊嚴也用球棒止住噓聲，第1局上場就敲出安打，不過本場比賽布萊嚴5打數僅首局的1支安打、另吞下2次三振。最終紅雀在延長賽第10局以2比1氣走小熊。

(中時電子報)