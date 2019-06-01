國民黨立法委員許毓仁號召海內外台商、青年代表、青年領袖及產業永續發展企業，於今（1）日上午在交通部集思國際會議中心舉行「聯合國永續發展指標促進論壇」，並宣布成立永續發展促進會，以「Yes we can」為口號，宣示永續發展理念的落實，必須從個人、家庭及社區做起，共同為地方永續發展來努力，新北市府秘書處處長饒慶鈺也出席表達新北市政府落實聯合國SDGs（全球永續發展目標）的決心。

這次論壇邀請到國際知名永續發展領域學者、非洲永續發展中心執行長Belay Begashaw、哥倫比亞大學永續發展中心執行長Yanis Ben Amor，以及世台聯合基金會 （STUF）執行長林鋕銘、環保署副署長蔡鴻德、工業局副局長楊伯耕，倡議落實「全球永續發展目標」，也在論壇中提出永續發展促進會的主要三大任務：一、結合國內外產官學研的力量，共同推動永續發展指標。二、在17個永續發展指標裡，挑選5至6個指標先在台灣落實。三、在台灣落實SDGs模範城市。

饒慶鈺致詞時表示，新北市長侯友宜落實永續發展的決心，除了今年3月成立英文SDGs網路平台與國際接軌，也將於7月發布全台第一個城市自我檢視報告（Voluntary Local Review, VLR），展現400萬人口國際大城市的前瞻理念。

(中時 )