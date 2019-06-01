林周義／台北報導

挺韓團體「庶民韓粉後援會」今於凱達格蘭大道舉辦「決戰2020」造勢大會，吸引許多韓粉到場。醫師提醒，選舉、抗議活動期間，因身體不適而送院的民眾較多，提醒三高、40歲以上者特別留意，必要時就近至醫護站或鄰近的醫院求助。

「決戰2020」造勢大會今日下午登場，吸引海內外韓粉聚集。新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，以往不論是紅衫軍運動、318學運等場合，因情緒激動而送院的比例都有所增加。

台北醫學大學急診學科兼任教授高偉峰解釋，根據美國研究，人潮聚集的狀況，心跳停止的發生率較高，每100萬人就有1次。人多的場合，交感神經較為興奮，導致心跳加速、血壓上升，心臟病發導致心跳停止的風險較高。

高偉峰提醒，40歲以上、三高、家族史者是心血管疾病的高危險群。若三個月內層發生心肌梗塞，也不適合參與造勢場合，以免因心臟疾病，引起生命危險。

另一方面，鍾伯欣亦表示，雖然今日下雨，但台北市最高溫仍飆破30度，整體氣溫偏高且悶熱。他提醒民眾補充水份，適時在樹蔭下休息，以免一不小心就脫水。

高偉峰提醒，出席造勢活動時，若發現身邊有人心臟病發，應4-6分鐘的黃金搶救期，為病人壓胸，施行心肺復甦術（CPR）。鍾伯欣亦表示，若出現頭暈、心跳加速等不適狀況，可就近至醫護站尋求協助，勿勉強參與全程活動。如出現緊急狀況，應儘速送醫。

(中時 )