美國總統川普日前出席空軍官校畢業典禮，中華民國軍官也在畢業生行列中。白宮事後在IG發文，並附上川普與與官校畢業生合照，川普站在畢業生中間，中華民國國旗就矗立在一旁。

據中央社報導，美國總統川普5月30日出席美國空軍官校畢業典禮，其中有10名非美國籍的外籍畢業生，也包括中華民國國軍在列，主持人在以「國家」介紹台灣時，赴美參訓的國軍人員特別起立，揮舞中華民國國旗。

美國空軍官校畢業典禮主持人在以「國家」介紹台灣時，赴美參訓的國軍人員特別起立，揮舞中華民國國旗。（路透社）

事後白宮的IG也發文 President Trump gave the commencement address at the Air Force Academy yesterday!（總統川普昨天在空軍官校畢業典禮演講）」並附上川普與官校畢業生合照。

從照片中可看到，川普站在一群畢業生的中間，還比出「讚」的手勢，大家臉上都掛著開心的笑容，而畫面的左邊，中華民國國旗就矗立在一旁。

(中時電子報)