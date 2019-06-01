少年遭毆打成傷，家長不滿提告。（翻攝爆料公社）

有家長在爆料公社投訴，兒子與同學到桃園區虎頭山看夜景，卻遭到40多個高中生圍毆，動手的少年甚至還錄下影片瘋傳，而有認識少年的朋友看到，將影片拿給他看，卻「笑他沒種，看他沒有」，讓網友無法接受，桃園警方表示，已通知相關人等到案說明，被害人1日提告，受理後將移地檢署偵辦。

家長說，兒子與友人約莫7人有男有女，卻遭到不相識的路人圍毆，一群人拿著鋁棒猛敲，人都已經倒在地上了，還一直猛打，甚至有人不死心又折返回來繼續打，甚至錄下影片看笑話，這不是在傷口撒鹽嗎？欺負被害者沒有黑道背景，傳訊息汙辱他嘲笑他，這社會還有司法公理嗎？

桃園警方表示，這起案件發生在今年2月26日晚間18時左右發生，疑似被害人在網路上與人發生糾紛，相約到虎頭山將事情講清楚，因雙方言語衝突，對方持球棒毆傷，造成身上多處瘀傷及挫傷，當日已通知涉嫌人19歲2男到所說明，2人也坦承動手毆傷被害人。

不過，疑似被害人未向家長說明前往虎頭山真實情況，因被害人未成年，在父親陪同下前往派出所作筆錄並提出傷害告訴，警方已依法受理後。

(中時 )