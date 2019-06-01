新竹縣政府某局處有新進約聘人員是「媽寶」，40歲還要70歲老媽接送上下班，因父母親與縣長楊文科熟識，傳聞主管只讓他做輕鬆的資料輸入工作。縣長楊文科表明認識他的父母，指正該員在試用期，若真的無法勝任工作，會請他離職。

有縣府員工爆料，他的父母親與縣長楊文科熟識，工作才1個半月，有1半時間在請假，2、3點才出現在辦公室，已把病假、事假請光，工作能力不強，審核文件經常出錯，導致同事必須再審核一次。

40歲的男子並被爆是「媽寶」，其母剛開始前幾天全程陪伴上班，甚至詢問是否有單身同事可幫忙介紹 ，還不時要求主管減輕她兒子的工作量，主管只好將他的業務交由其他同事，讓他做輸入資料的輕鬆文書工作，人力有補等於沒補。

該單位主管表示，他有心血管疾病，透過公開徵才和面試，4月15日進用為約僱人員，因身體問題不宜自行騎車上班，由父母協助上下班，目前仍在適應環境，學習勝任工作內容，會持續輔導。

縣長楊文科不諱言認識其的父母親，指他留學美國，英文不錯，也曾在竹科任職，以身心障礙者聘用，他也接獲到指他的工作能力不佳的反應，因為還在試用職，若真的無法勝任工作，將會依規定請其離職。

(中時 )