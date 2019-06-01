杜娃黎波。（Burberry提供）

娜歐蜜史考特。（Burberry提供）

Burberry最新TB Logo受眾星愛戴，除了拍攝廣告的超模Gigi Hadid私下常穿著條紋印花休閒運動褲上街，女歌手Dua Lipa日前也被目擊身穿Burberry黑白拼接皮革大衣現身倫敦街頭。

此外宣傳電影《阿拉丁》的娜歐蜜史考特（Naomi Scott）也穿上Burberry出席2019 Met Gala與《阿拉丁》倫敦電影首映會。

(中時 )