Burberry「TB Logo」女星狂穿 16:192019/06/01 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吉吉哈蒂德。（Burberry提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 杜娃黎波。（Burberry提供） 娜歐蜜史考特。（Burberry提供） Burberry最新TB Logo受眾星愛戴，除了拍攝廣告的超模Gigi Hadid私下常穿著條紋印花休閒運動褲上街，女歌手Dua Lipa日前也被目擊身穿Burberry黑白拼接皮革大衣現身倫敦街頭。 此外宣傳電影《阿拉丁》的娜歐蜜史考特（Naomi Scott）也穿上Burberry出席2019 Met Gala與《阿拉丁》倫敦電影首映會。 (中時 ) #TB Logo #Burberry 也許您會感興趣 推薦閱讀 Burberry為秋冬新品道歉！這設計開錯玩笑引爭議 20:592019/05/28 時尚 娛樂熱門新聞 美女主播劉盈秀近距離直擊40萬韓家軍 震撼吐2字！ - 新聞 林瑞陽崩壞胖成白髮老奶奶 5字回應讓張庭哭了 - 娛樂 獨家》女兒畢典 方文琳13年後首和前夫于冠華同框 - 娛樂 - 中時 虧吳子嘉真韓粉 苦苓3點駁私生女抹黑「是小說家」 - 娛樂 病房成砲房 女星跨坐激吻鮮肉男觀眾嚇呆 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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