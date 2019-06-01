24歲范姓男子去年8月底拉K又喝酒，開車載廖姓好友兜風時在車上吵架，行經峨眉鄉台三線超速，過彎失控撞上電桿及山壁，范男輕傷，廖男則傷重不治，檢方依服用酒類、施用毒品行為而不能安全駕駛因而致人於死罪嫌起訴。
地院審理此案時，范男稱車禍發生前6小時曾於友人在車上拉k，隔3小時後喝酒，否認有酒駕肇事致死。辯稱當時與廖男吵架，未注意前方導致煞車不及，撞上電桿及山壁，不是喝酒及施用毒品導致車禍。
法官從肇事車輛車身嚴重程度，認為范男沒有注意車前狀況，車速極快，導致在過彎時閃避不及撞電桿，確有過失，與死者死因有因果關係。
警方酒測范男酒精濃度0.14毫克，尿液顯示的k他命反應呈現陽性反應，但未能測出濃度，證明范男在肇事前曾飲酒及拉k的事實。
法官審酌范男明知駕駛的路段是山路，危險性比平面道路為高，應謹守交通規則卻超速行駛，分心未注意車前狀況，肇禍致廖姓友人喪命，考量與死者家屬以160萬元賠償達成和解，依犯過失致人於死罪判范男8月徒刑，緩刑4年保護管束期間，接受3場法治教育。
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(中時 )
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