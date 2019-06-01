五峰鄉長葛忠義（右五）歡迎民眾到竹北市文化公園買甜桃，讓「人潮進來，錢留下來！」（羅浚濱攝）

五峰鄉甜桃在竹北市文化公園促銷，現場還有打麻糬及許願瓶等DIY手作體驗。（羅浚濱攝）

五峰鄉今年5月甜桃受到暖冬影響減產，鄉公所1日在竹北市文化公園舉辦「五峰蜜桃幻宴」促銷活動，吸引很多親子參觀及選購五峰農特產品，東元醫院更以30萬元採購甜桃，讓鄉長葛忠義信心滿滿，希望2天活動能「人潮進來，錢留下來！」

葛忠義說，每年5、6月是五峰鄉甜桃盛產的季節，今年受天候異常影響減產，為讓更多人知道5月甜桃清脆酸甜的美味，日前原民會和縣府協助在台北希望廣場舉辦2天促銷活動，沒想到全部賣光光！

葛忠義說，在台北賣出約2千斤的甜桃，加上 端午節將至，段木香菇在台北第1天展售就被搶購一空，剩下甜桃等農產品數量已不多，這2天在竹北市文化公園舉辦促銷，要感謝東元醫院院長黃忠山拋磚引玉，以30萬元採購甜桃，讓農民真的揪甘心！

現場推出「北漂青年」、「比基尼辣妹」及「暗戀男主角」3款蜜桃氣泡酒，民眾只要購買2盒5月桃禮盒就可憑券兌換。

不少民眾選購甜桃等農產品，親子則參加教育趣味兼具的蜜桃知識闖關活動，了解5月桃和五峰鄉特色，闖關後可獲贈品，並有打麻糬及許願瓶等DIY手作體驗，2日還有1天的活動，主辦單位歡迎大家來看表演、玩創意、拿好禮。

(中時 )