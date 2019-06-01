2020台灣燈會在台中，主燈區選定在后里馬場與森林園區，市區圓滿劇場文心森公園設置副燈區，中央表將全力支持台中市舉辦明年燈會；台中市府最近向中央申請1億元補助經費。觀光旅遊局長林筱淇1日說，期盼中央能比照補助給屏東縣舉辦燈會的金額，中央、地方共同點亮明年台灣燈會。

觀光旅遊局指出，台中市2015年承辦台灣燈會時，中央交通部觀光局補助3200萬元外，客委會100萬、原民會800萬總共4100萬元；以2015年台中市辦羊年台灣燈會，大約支出5億多元，台中市府除編列預算外，還需要募款挹注。2020台灣燈會預期經費亦在5億餘元。

政壇人士指出，台灣燈會是國家一年一度的重大盛會，不僅國內眾所矚目，亦吸引國際觀光客前來賞燈消費旅遊，可說是牽一髮而動全身；中央、地方應不分黨派，齊心協力將台灣燈會辦的享譽國際，不僅有效帶動中部7縣市的觀光周邊效益，亦透過燈會行銷台灣。

林筱淇表示，現在燈會內容朝向高科技，尤其新的科技運用投影等技術，解析度要高、顏色要對，相對成本也較高，2020台灣燈會預估辦理預算約5億元；市府特向中央申請1億元補助外，期盼中央亦能比照給屏東舉辦燈會時的協助，讓明年的台灣燈會辦得有聲有色。

(中時 )