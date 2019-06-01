台中市環保局出動5艘環保艦隊，與海巡署無人直升機合作「淨海」。（王文吉攝）

海巡署長陳國恩親自走向海灘，清除海洋垃圾。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔（中）呼籲人人共同愛護地球環境。（王文吉攝）

逾千名志工投入全民淨灘活動，共清除約4990公斤海洋垃圾。（王文吉攝）

淨灘志工將垃圾舖排成「海豚」的圖形，期盼人人共同保護海洋生態。（陳榮豐提供）

慈濟基金會致贈環保毛毯與福慧床，供海巡署中部分署救生、救難使用。（王文吉翻攝）

「心手相連，守護海洋」世界海洋日全民淨灘活動1日在高美濕地9號風車旁岸際舉行，台中地區政府機關及民間團體動員逾千人參與。除岸際「淨灘」外，台中市環保局並出動5艘環保艦隊負責「淨海」，在全體志工揮汗努力下，共計清除近5噸海洋廢棄物，垃圾量相當驚人。

淨灘活動由海巡署長陳國恩主持，台中市副市長楊瓊瓔、台中地區機關學校及環保團體等逾千人參與。淨灘活動前，慈濟基金會熊士民副執行長代表捐贈235條環保毛毯及79床多功能折疊福慧床，供海巡署中部分署救生、救難使用。

陳國恩表示，聯合國於2009年訂立世界海洋日後，海巡署每年針對「世界海洋日」舉辦環保活動，這是今年6場淨灘的第1場。特別感謝慈濟捐贈福慧床與毛毯，讓海巡弟兄出任務時，能立即提供受難者保暖毛毯及安置器材。

楊瓊瓔指出，每年從海裡撈起的海洋垃圾有880萬噸，沒有撈起來的還無法得知，希望藉由寓教於樂、淨灘活動，讓人人共同愛護地球環境，推動市府所號召的「無塑海洋」理念。

熊士民致詞提及福慧床的研發過程，是因為不捨受災的人流離失所卻坐臥在地上，因此研發可以折疊、方便攜帶的福慧床，環保毛毯由70幾個寶特瓶製成，至今已援助41個國家。

除了岸際淨灘外，海巡署出動無人直升機空中觀察，指揮台中市環保局派出的5艘環保艦隊，清理水面的海漂垃圾。海陸空合作共清出4990公斤的海洋廢棄物，其中有3630公斤無法回收，可回收約1360公斤，成果相當驚人。

主辦單位指出，清出海洋垃圾包含浮球、繩索、漁網、保麗龍、塑膠桶、油桶、鐵桶、漂流木等，志工們舖排成「海豚」的圖形，期盼人人共同保護海洋生態，繪構出更美麗的風景線，還給海豚更適合生存的大海。

(中時 )