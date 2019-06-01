新竹縣衛生局舉辦「防毒尖兵親子闖關活動」，以唱跳方式帶領小朋友拒絕毒品，要做防毒尖兵。（羅浚濱攝）

新竹縣衛生局舉辦「防毒尖兵親子闖關活動」，四川變臉讓小朋友感到很 好奇。（羅浚濱攝）

新竹縣衛生局舉辦「防毒尖兵親子闖活動」，小朋友在「藥不要藥一念間行動博物館」了解吸毒者精神晃忽所見畫面。（羅浚濱攝）

「我們要做防毒小尖兵！」新竹縣衛生局1日結合各公益社團，在新瓦屋客家文化保存區舉辦「防毒尖兵親子闖關活動」，透過各種遊戲讓小朋友認識毒品對人體危害的嚴重性，讓防毒教育從小紮根，更能避免陷入毒害陷阱。

衛生局長殷東成指出，近幾年來，新興毒品不斷推陳出新，以新穎的包裝形態偽裝成咖啡 包、奶茶己及小熊軟糖等，同時混用多種濫用藥物成分，誘使青少年使用。

竹北市民代表蔡蕥鍹表示，政府反毒政策最重要應該是預防，校園毒品危害的癥結點應回歸到家庭，應加強教導家長如何發現孩子是否染毒，宣導要化繁為簡，淺顯易懂，讓家長共同站在反毒第一線。

蔡蕥鍹認為，衛生局可思考推動驗毒試劑，加強家長衛教，讓家長提早發現孩子是否染毒，以達預防之效。

不少小朋友透過帶動唱，拒絕毒品，要做防毒尖兵，觀賞四川變臉，表演者除不時換臉，並將盤子點火蓋住，打開變成盤餅乾，讓小朋友驚喜連連。

現場親子參加「反毒大聲公」、「勇敢面對毒品說不」等闖關遊戲外，有的則參觀信浩科技等單位辦理的「藥不藥一念間行動博物館」特展，透過影像與體驗操作，認識藥物及毒品濫用的問題與危害，希望防毒教育從小紮根落實，讓下一代能真正遠離毒品。

(中時 )