典禮開始前，蘇慧貞校長及各院系師長先帶領著約２千名畢業生校園巡禮。(成大提供)

成功大學今天舉行108年畢業典禮，台灣邦交國非洲史瓦帝尼王國的王子常謙于也從自然災害減災及管理國際碩士學位學程畢業，將繼續申讀成大博士班。「成大不僅教我專業知識，還帶給我文化薰陶，我的所學以後都會用於史瓦帝尼，幫助國家進步，我太愛台灣了，感謝成大。」

常謙于從大學到碩士在成大6年，大學讀的是能源學程，他的母親Sikhulile及姑母Gcamani特地來到成大參加畢業典禮。常謙于母親開心說，兒子2年前取得成大能源工程國際學位學程，今年拿到碩士學位，兒子表現讓父母驕傲，常謙于祖父目前是史瓦帝尼王國的國王，常謙于透露，本來父親也要一起來台，因公務繁忙只好放棄。

成大今年5766名畢業生中有257名外籍畢業學生，大學部2537名、碩士班2918名，博士班275名，其中，外籍畢業學生257人，不少外籍學生家長不遠千里來台。今年成大畢業典禮還有許多特別之處，產生首屆不分系畢業生，醫學系最後一屆７年制及６年制學生一起畢業，還有提前畢業的藥學系第一屆畢業生。

成大校長蘇慧貞致詞期許畢業生「天高海闊，有容乃大、畢業成功」，她感性說，「世界紛擾不會立刻停歇，區域衝突也無法消失殆盡，但成功大學期待與你們一起，在地球每一個角落，看見這所大學為人類共同美好未來所努力的軌跡。」

典禮開始前，蘇慧貞校長及各院系師長先帶領約２000名畢業生校園巡禮，今年也首次為畢業生製作畢業徽章，蘇慧貞在典禮尾聲為畢業代表別上。馬來西亞蕭荷青代表外籍畢業生致詞表示，多數人覺得自身平凡普通，不敢承擔重任。她也曾覺得能力不夠，不敢答應擔任致詞代表，父母一席「如果這不是你想要的，你就不會苦惱該不該答應」。「致完詞我依然平凡，但我為所做選擇感到開心，因為這是我想要的。請大家保持一顆平凡但不平庸的心，找到屬於自己的一份獨特的成功，在自己小小宇宙發光發熱。」

(中時 )