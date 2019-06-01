救國團淡水團委會動員志工包粽子送給弱勢戶。(吳亮賢翻攝)

端午節即將到來，淡水區關懷弱勢協會今日上午舉辦「慶端午送愛心」活動，理事長蔡錦賢議員和新北市副市長謝政達，致贈700戶弱勢家庭，每戶端節禮金1千元，和一箱物資包及一大串肉粽，歡慶端節氣氛的同時，更傳遞社會的溫暖。

淡水關懷弱勢協會已連續11年舉辦慶端午送愛心活動，更長期關懷淡水、三芝、石門地區的獨居老人、身障、低收、中低收入戶等弱勢家庭，副市長謝政達偕社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、石門區長林俊宏、淡水區里長聯誼會長邱美津等人到場鼓勵，

蔡錦賢表示，協會每年在過年、端節和中秋三大節日，都會舉辦送愛心的活動，非常感謝淡水一信、淡水區農會、救國團、馬偕醫院等共襄盛舉，以及志工幫忙包粽子、馬偕幫忙義診，還有家樂福小磚頭愛心守護也提供每戶700元的購物禮券，總花費超過200萬元。

謝政達表示，特別感謝蔡錦賢在市議會擔任無黨聯盟總召，全力支持市府為民眾爭取權益，在地方又集結許多企業、善心團體來關懷弱勢，新北市即將在6月成立「好日子愛心大平台」，未來將媒合更多的善心人士和圓夢英雄，一起來幫助弱勢。

活動現場除致贈端節禮金、禮券、民生物資包和肉粽外，並有義診、義剪，也提供愛心衣物供民眾自由選取帶回穿用。

(中時 )