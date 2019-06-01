北市街頭上午驚傳槍響！30歲蘇姓男子11時許返家時，在重慶北路小巷內，遭1男子持槍連開3槍伏擊，其中2槍打中車門，另1槍打中蘇的右手臂，男子行凶後坐車逃逸，蘇則前往醫院治療，所幸暫無生命危險，全案正由警方調查中。

據了解，蘇男當時與友人一同返家，後方卻有1疑似跟監多時的轎車駛近，接著1名男子持槍下車，隨即朝蘇開槍襲擊。

蘇前往馬偕醫院救治後暫無大礙，檢警將待蘇狀況穩定進行詢問以釐清開槍原因，全案擴大偵辦中。

(中時 )