北市重慶北路驚傳槍響 1人送醫 16:372019/06/01 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市街頭經傳槍響 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市街頭上午驚傳槍響！30歲蘇姓男子11時許返家時，在重慶北路小巷內，遭1男子持槍連開3槍伏擊，其中2槍打中車門，另1槍打中蘇的右手臂，男子行凶後坐車逃逸，蘇則前往醫院治療，所幸暫無生命危險，全案正由警方調查中。 據了解，蘇男當時與友人一同返家，後方卻有1疑似跟監多時的轎車駛近，接著1名男子持槍下車，隨即朝蘇開槍襲擊。 蘇前往馬偕醫院救治後暫無大礙，檢警將待蘇狀況穩定進行詢問以釐清開槍原因，全案擴大偵辦中。 (中時 ) #男子 #北市 #醫院 #重慶 #重慶北路 也許您會感興趣 推薦閱讀 成都登吸金之王 武漢重慶排二三 04:092019/05/28 焦點新聞 再努力 林明溱爭取大型醫院到南投 04:102019/05/28 地方新聞 花蓮》杜絕醫院暴力、強化原民藝術 縣政總質詢最後攻防戰 18:432019/05/28 政治 亞諾法攜日本東醫院 推癌症治療新技術 18:332019/05/28 財經 台大醫院工會開砲 轟醫院剝削藥師 12:042019/05/29 生活 首爾與重慶締結友好城市 16:322019/05/30 國際 無主觀意圖 新光醫董座吳東進遭告涉藥事法不起訴 16:372019/05/30 社會 馬偕醫院院長交接 劉建良接任 13:212019/05/31 生活 醫療理賠也走區塊鏈 國壽保戶8成免繳住院費 17:212019/05/31 財經 力挺韓國瑜選總統 北捷台大醫院站湧現人潮 13:052019/06/01 政治 社會熱門新聞 4萬多軍公教聲請釋憲 大法官會議不受理 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 床戰老同學值得紀念 入夫錄愛愛片曝姦情 - 社會 北市重慶北路驚傳槍響 1人送醫 - 社會 - 中時 兒看夜景遭40人圍毆 家長提告 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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