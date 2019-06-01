蔡英文總統到北斗奠安宮上香。（吳敏菁攝）

蔡英文總統強調只要全黨團結，非常有信心，執政會成功。（吳敏菁攝）

蔡英文總統在北斗奠安宮接受媒體提問。（吳敏菁攝）

支持者高呼唯一支持蔡英文。（吳敏菁攝）

蔡英文總統1日走訪彰化，在北斗奠安宮接受媒體提問，對高雄市長韓國瑜參加總統府前凱達格蘭大道10萬人造勢，蔡英文表示凱道造勢是國民黨內部初選活動，不便說什麼，但無論是總統、還是市長，都是人民選出來，市長、總統，都應該專注在市政和國政上。並強調目前的滿意度持續攀升，只要全黨一致團結，非常有信心，執政會成功。

媒體也問及中油工會收集員工手機號碼，是否與總統民調納入手機有關？蔡英文總統說，民調都是隨機抽樣，一定會做到公平、公正，不會受到影響。媒體再追問，賴清德說，民進黨沒有給社會新的希望，這樣下去不會贏？蔡英文強調，滿意度持續攀升，只要全黨團結一致，執政會成功。

蔡英文今天在內政部長徐國勇、前縣長魏明谷等陪同下，走訪溪洲萬景藝苑、北斗奠安宮、社頭泰安岩參香，受到支持者歡呼總統好，高喊唯一支持蔡英文，並在奠安宮公開演說，過去3年行政團隊打拚，把台灣打好基礎，創造機會給年輕人，雖然愈到很多困難，但只要給足夠時間，一定蓋漂亮房子給台灣，現在執政基礎已經看出來，現在繳稅，年輕人對於減稅都有感，證明打基礎需要時間，也要耐得住寂寞，政府是有在做事情。

蔡英文說，今年台商回台投資已經有5000億，外商也一直進來，成為亞太研發中心

，國際肯定台灣，經濟穩定成長，用3年時間在彰化外海離岸風電也有基礎，要用1兆元要到彰化外海投資，這都是靠3年打基礎。

此外，蔡英文強調對農民照顧，要維持收入穩定，已經著手規畫保險，農民也要有退休制度，現在農民沒有退休，只能領老農津貼，將來也會有退休機制，讓農民也有退休金可以領。

(中時 )