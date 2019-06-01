北志協動員20個團體包2萬4千顆的素粽贈弱勢。(吳亮賢翻攝)

新北市志願服務協會和台灣環保協會動員數百名志工，合力包素粽、肉粽上萬顆，致贈新北市實物銀行，再轉送給弱勢家庭，讓他們共度端午佳節，新北市副市長謝政達和社會局長張錦麗今日下午代表受贈，讚嘆新北市各社團真是太有愛心了。

北志協理事長劉素枝表示，和新莊長青街的元亨寺台北講堂合辦傳粽千里已進入第7年，今年動員包含大業慈善會、瀚邦慈善會、快樂愛心會、福智基金會、炬光協會、中和廣濟宮、邱和成基金會、正新鋁業及三重農會等20個志願服務團隊600位志工共同參與，總共包了2萬4千顆素粽要致贈弱勢家庭，其中最遠送至花蓮地區有3,500顆。

位於蘆洲區的台灣環保協會也在市議員李翁月娥的媒合下，第11年舉辦「粽愛傳香、關懷弱勢族群」活動，動員大批志工在蘆洲忠義廟前合力包了1萬顆肉粽，其中2千顆捐贈給新北市實物銀行，轉贈給弱勢家庭。

台灣環保協會理事長莊振和表示，在投入多年的公益活動後，親身感受弱勢民眾的生活處境，協會長期關懷弱勢，經常發放獎助學金鼓勵弱勢的孩子努力向學，端節包肉粽贈弱勢，已持續11年，許多志工阿嬤都期待每年這一天的到來。

社會局長張錦麗表示，新北市實物銀行自開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，其中光從107年起至108年4月止，就媒合4億9仟多萬元市值物資，逾57萬人次受益。端節前夕，社會各界所捐贈的粽子，將由各社福中心分送到弱勢家庭的手中，共享端午粽香。

(中時 )