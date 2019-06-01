先人渡黑水溝來台，海濤洶湧往往面臨九死一生。（巫靜婷攝）

早期閩客械鬥頻傳，讓先民死傷慘重。（巫靜婷攝）

小朋友參與舞台劇，演出賞鯨的鄉親。（巫靜婷攝）

早期社會動盪，竹南鎮民期盼以媽祖神力遶境保佑各方平安。（巫靜婷攝）

每逢端午節，「洗港祭江」為苗栗竹南地方盛事，各廟宇陣頭聚集宮前，向媽祖領旨後展開遶境，一路往出海口前進，把鎮內不潔之物逐出，苗栗縣在地文化推廣協會今年首次採舞台劇方式，扮演卡通人物說書融合地方特色文化，期盼這項特殊習俗能永續傳承。

苗栗縣在地文化推廣協會指出，洗港祭江民俗活動由竹南慈裕宮發起，每逢端午節，鎮上會進行大規模遶境，透過平易近人又幽默的舞台劇演繹竹南歷史，講述包含黑水溝、閩客械鬥、賞鯨船難等故事，說明洗港祭江是想透過媽祖神力改變過去不平靜的生活。

協會表示，洗港祭江已被縣府列為無形文資產，遶境當日陣頭會沿著市區一路行徑各里祈福，最後在出海口集結，待媽祖神轎抵達後，在海邊設壇祭拜，眾人捻香跪地面海祈禱，最後乩童帶領輦轎衝向海口，象徵把不潔之物趕走，鎮民相信透過媽祖淨化的過程，能保佑各方平安。

親子教育正夯，許多住在竹南的家長帶著自己的小孩關心地方民俗，深刻了解腳踩的這片土地，協會為加深孩童對洗港祭江由來與典故的印象，除安排小朋友參與舞台劇演出賞鯨的民眾，結束後再以Q＆A有獎徵答加強互動，一旁設有粽子手工藝DIY及海洋意象的彩繪攤位，讓大小朋友玩中學親近地方文化。

(中時 )