小英之友會榮譽會長李茂盛與台中市小英之友會會長曾衫藤（右）一起站出來要百工百業力挺蔡英文總統。（馮惠宜攝）

民進黨總統大選初選民調即將在6月10日到14日進行，台中市小英之友會1日號召全台中市約180位後援會會長舉辦「台中市百工百業挺英茶會」，國策顧問、小英之友會榮譽會長以三躹躬懇請大家「挺小英、保台灣」一定要讓蔡英文總統在初選民調中大勝，民進黨才有辦法團結，才能繼續執政領導台灣向前走。

高喊「挺小英、保台灣；行動口號『助英台』」近180位台中市小英之友會後援會會長齊聚台中南屯區台中饗宴館參與這場「挺英茶會」，發起人之一的李茂盛一上台就以三躹躬請大家要一定要在初選民調中力挺蔡英文總統。

他強調，蔡英文總統這幾年在國防、外交表現得很好，雖然在內政上有一些問題，也慢慢在改，在蘇貞昌任行政院長後，這些問題慢慢改善，經濟慢慢往上了；他也說，現在台灣面臨中美貿易戰問題、國防問題，如斷然將小英換掉的話，這個問題會更加難纒，台灣經濟就會往下，如果她繼續連任的話，這些中小企業所擔心的就不會發生。

李茂盛說，雖然目前蔡英文總統在黨內初選民調上領先，但仍在誤差範圍之內，他擔心如果蔡英總統沒有大贏，民進黨沒有辦法團結，唯有她大贏民進黨才有辦法團結，才能繼續執政領導台灣的主權，領導台灣經濟往前走。

(中時 )