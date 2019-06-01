「決戰2020贏回台灣」力挺高雄市長韓國瑜造勢活動，今天下午在凱達格蘭大道登場，韓粉四大天王高市前鳥松里長陳清茂、文山伯、強強滾、杏仁哥都到場站台，4人呼籲韓粉團結一致支持韓國瑜選總統，不要讓最近抹黑、攻擊韓國瑜的有心人士稱心如意。

陳清茂指出，台灣被民進黨亂搞，即便活動現場雨勢一陣一陣，正是老天爺在考驗我們，考驗韓粉跟支持者是否意志堅定，台灣要改變，唯一可以帶領台灣改變的只有韓國瑜，呼籲全民力挺韓國瑜。

文山伯表示，支持韓國瑜風雨無阻，近期韓國瑜被抹黑，尤其是私生子風波更是離譜，如果爆料者不敢提出證據，難道良心被狗啃了嗎？韓國瑜沒有做錯什麼，不需要接受這樣的抹黑。

強強滾說，韓國瑜現在處境艱難，面對內外夾擊，一方面民進黨全力追殺，國民黨內也有人扯後腿，如果一不小心，韓國瑜在黨內初選就會被做掉，還暗酸鴻海董事長郭台銘，台灣並不是用錢買來的，現在正是韓粉團結一起站出來的時刻。

杏仁哥則表示，這三年民進黨執政後生活艱苦，是韓國瑜讓人民看到希望，今天要選一個為百姓打拚經濟的總統，尤其是韓國瑜去年用短短時間打敗民進黨，憑藉韓的能力只當市長太浪費，應該要當總統救台灣的經濟，庶民當選總統、總統選民。

(中時 )